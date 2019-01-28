"Suriyelileri ülkesine gönderecek güvenli bölgeler hedefliyoruz"
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. 4 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, " Fırat
'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. 4 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09
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