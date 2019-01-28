Son Dakika Haberleri: "Suriyelileri ülkesine gönderecek güvenli bölgeler hedefliyoruz"

"Suriyelileri ülkesine gönderecek güvenli bölgeler hedefliyoruz"

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. 4 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. 4 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Ekonomi
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