Suriyelilerin araç konvoyu oluşturup bayrak sallaması Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalık sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Suriyelilerin araç konvoyu oluşturup bayrak sallaması Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalık sert tepki gösterdi

08.07.2022 12:32

Şanlıurfa'da Suriyeli oldukları öne sürülen kişilerin oluşturduğu araç konvoyu şehri karıştırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçlardan paralar ve Suriye bayrağı sallandığı görülürken, konvoyun geçişi esnasında yol kenarında toplanan onlarca kişi araçları tekmeleyip, slogan atarak yaşananlara isyan etti. Şanlıurfa'da kaydedilen görüntüler kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı videoları paylaşarak sosyal mecraları yorum yağmuruna tuttu.

Türkiye, Şanlıurfa'da yaşanan olayı konuşuyor. Suriyeli oldukları iddia edilen kişilerin oluşturduğu araç konvoyu şehrin ortasından dolar ve bayraklar sallayarak, korna çalarak geçti. Konvoydan yapılan hareketler ise şehirde yaşayan vatandaşları bir hayli kızdırdı.

POLİSTEN KONVOYA TEPKİ GÖSTERENLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Araç konvoyunun caddeden geçişi sırasında yolun kenarında toplanan onlarca kişi lüks araçlardan oluşan gruba sert tepki gösterdi. Polisin vatandaşlara yönelik biber gazlı mücadelesi tansiyonun iyiden iyiye artmasına neden olurken, yol kenarında bekleyen onlarca kişi Suriyelilerin trafikte seyrettiği araçları tekmeleyip, sloganlar attı.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Şanlıurfa'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi. Çok sayıda kullanıcı, neden oluşturulduğu bilinmeyen konvoydaki araçlardan dolar ve bayrak sallanmasının vatandaşları tahrik ettiğini ifade ederken, yapılan paylaşımlar sonrasında "Suriyeliler" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte sosyal medya platformu Twitter'daki yorumlardan bazıları;

Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu
Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu
Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu
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Son Dakika Güncel Suriyelilerin araç konvoyu oluşturup bayrak sallaması Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalık sert tepki gösterdi - Son Dakika


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