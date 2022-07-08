Suriyelilerin araç konvoyu oluşturup bayrak sallaması Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalık sert tepki gösterdi

Türkiye, Şanlıurfa'da yaşanan olayı konuşuyor. Suriyeli oldukları iddia edilen kişilerin oluşturduğu araç konvoyu şehrin ortasından dolar ve bayraklar sallayarak, korna çalarak geçti. Konvoydan yapılan hareketler ise şehirde yaşayan vatandaşları bir hayli kızdırdı.

POLİSTEN KONVOYA TEPKİ GÖSTERENLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Araç konvoyunun caddeden geçişi sırasında yolun kenarında toplanan onlarca kişi lüks araçlardan oluşan gruba sert tepki gösterdi. Polisin vatandaşlara yönelik biber gazlı mücadelesi tansiyonun iyiden iyiye artmasına neden olurken, yol kenarında bekleyen onlarca kişi Suriyelilerin trafikte seyrettiği araçları tekmeleyip, sloganlar attı.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Şanlıurfa'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi. Çok sayıda kullanıcı, neden oluşturulduğu bilinmeyen konvoydaki araçlardan dolar ve bayrak sallanmasının vatandaşları tahrik ettiğini ifade ederken, yapılan paylaşımlar sonrasında "Suriyeliler" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte sosyal medya platformu Twitter'daki yorumlardan bazıları;