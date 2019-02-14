Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Avrupa'ya Gönderileceği Söylentisi İzdihama Neden Oldu

Suriyelilerin Avrupa'ya Gönderileceği Söylentisi İzdihama Neden Oldu

41 dakika önce

ŞANLIURFA'da, bir derneğin kentteki Suriyelileri Avrupa ülkelerine göndereceği söylentisi izdihama yol açtı.

Suriyelilerin Avrupa'ya Gönderileceği Söylentisi İzdihama Neden Oldu, System.String[]
ŞANLIURFA'da, bir derneğin kentteki Suriyelileri Avrupa ülkelerine göndereceği söylentisi izdihama yol açtı. Sabah erken saatlerinde dernek binası önünde uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler, çevik polisinin müdahalesi ile dağıldı.

Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı illerden Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD- ASAM), Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi kısa sürede kentte yayıldı. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Suriyeli, dernek binası önünde toplandı. Dernek yöneticilerinin bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemesine karşın kalabalık dağılmadı. Çevrede önlem alan Çevik Kuvvet polisleri, bina önünde bekleyen Suriyelilerin evlerine gitmesi için uyarıda bulundu. Ancak kalabalık uyarıları aldırış etmeyince, polis kalabalığı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada demir korkuluk kırıldı. Yerlere düşen çok sayıda kişi, ezilmekten son anda kurtuldu.

Kalabalık, polisin uzun uğraşları sonrası dağıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:17 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Avrupa, Güncel
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