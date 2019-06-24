Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin bayram dönüşleri
Son Dakika Güncel Haber

Suriyelilerin bayram dönüşleri

8 dakika önce

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Suriyelilerin bayram dönüşleri, System.String[]
Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Bayramı Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerde geçiren Suriyeliler, Essalame Gümrük Kapısı'na geliyor.
Suriyeliler, buradaki işlemlerinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara geçiyor.
Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptırmalarının ardından otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, gümrük muhafaza personelinin kontrolünden sonra Türkiye'ye giriyor.
Suriyeli Ahmed El Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkesinde yakınlarıyla geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Yaklaşık 7 yıl önce olayların şiddetini artırması sonucu birçok yakınını geride bırakarak Türkiye'ye geldiğini ve Bursa'ya yerleştiğini anlatan El-Bakır, verilen izin sayesinde yıllar sonra ilk kez bayramı Suriye'de yaşayan annesi, babası ve kardeşlerinin yanında geçirdiğini söyledi.
Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacağı, bugün itibarıyla yaklaşık 7 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gitmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:11 Kaynak: AA
kilis, ramazan bayramı, öncüpınar sınır kapısı, türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava bugün başlıyor Malatya kayısısı adı altında sahte ürün satanlara dava açılacak Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin bayram dönüşleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]