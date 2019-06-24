Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor
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Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

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Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.
Ramazan Bayramı için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine giden 36 bin Suriyeliden, 6 bin 700'ü 10 Haziran'da başlayan dönüşler kapsamında Türkiye'ye giriş yaptı.
Dönüşlerin 1 Kasım tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:10 Kaynak: AA
Suriye, Cilvegözü, Ramazan Bayramı, Türkiye, Güncel
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