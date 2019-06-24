Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden ülkelerine giden 36 bin Suriyeliden 6 bin 700'ü döndü
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Cilvegözü'nden ülkelerine giden 36 bin Suriyeliden 6 bin 700'ü döndü

34 dakika önce

- Cilvegözü Sınır Kapısı Suriyelilerin Türkiye'ye geri dönüşleri Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor Ramazan Bayram için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden 36 bin Suriyeliden 6 bin 700'ü Türkiye'ye dönüş yaptı Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine giden...

- Cilvegözü Sınır Kapısı
Suriyelilerin Türkiye'ye geri dönüşleri Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor
Ramazan Bayram için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden 36 bin Suriyeliden 6 bin 700'ü Türkiye'ye dönüş yaptı
Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.
Ramazan Bayramı için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine giden 36 bin Suriyeliden, 6 bin 700'ü 10 Haziran'da başlayan dönüşler kapsamında Türkiye'ye giriş yaptı.
Dönüşlerin 1 Kasım tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

Cilvegözü'nden ülkelerine giden 36 bin Suriyeliden 6 bin 700'ü döndü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:52 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Türkiye, Cilvegözü, Güncel
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