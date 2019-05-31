Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin bayram geçişleri tamamlandı
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Suriyelilerin bayram geçişleri tamamlandı

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 36 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıktı.

Suriyelilerin bayram geçişleri tamamlandı, System.String[]
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 36 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıktı.
Farklı illerden gelen Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Suriyeliler, "Suriye Vatandaşları Bilgilendirme ve Müracaat Sistemi" üzerinden randevu aldıktan sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçti.
Bugün akşam itibarıyla tamamlanan çıkışlar kapsamında, sınır kapısından 20 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 36 bin Suriyeli ülkelerine gitti.
Suriye'den dönüşler ise 10 Haziran'da başlayacak.
Suriyeli çocuklara aşı
Bu arada, Türkiye'den çıkış yapan Suriyeli çocuklar aşılanıyor. Suriyeli çocuklar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık çadırına alınıyor.

Sağlık Bakanlığı personelince 0-14 yaşındaki çocuklara çocuk felci, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı yapılıyor.

Sınır kapısında 2 bin çocuğa aşı yapıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:27 Kaynak: AA
Suriye, Ramazan Bayramı, Cilvegözü, Güncel
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