Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor - Son Dakika

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Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor
7 saat önce
Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyorRAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor.
Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne online olarak müracaat ediyor. Başvuruların ardından işlemleri yapılan Suriyeliler, 2 ile 5 ay süreyle kalabilecekleri Suriye'ye, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçiş yapıyor.
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