Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli - Son Dakika

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli

6 saat önce

RAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli, System.String[]

RAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.

Suriyeliler, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e gelen Suriyeliler 2 Mart'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi. Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, koronavirüs nedeniyle 'ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu' belirtilerek geri gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İdlib şehidinin acılı annesi konuştu: Çocukken 'Şehit olacağım' derdi Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
17:23 İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLEN İRANLI AJAN CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR
17:22 Gediz Anadolu Lisesinden muhteşem program
17:22 Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Konya Temsilciğini açtı
17:21 Galatasaray Kulübü ile GSYİAD iş birliği anlaşması yaptı (1)
17:21 Türkiye Ulu Camileri Sergisi ve Konferansı Sultanbeyli'de düzenlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:24:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]