Suriyelilerin 'bayram izni' kısıtlandı, sadece 2 gruba hak tanındı - Son Dakika
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Suriyelilerin 'bayram izni' kısıtlandı, sadece 2 gruba hak tanındı

22.04.2022 14:47
Suriyelilerin 'bayram izni' kısıtlandı, sadece 2 gruba hak tanındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararı sonrası Suriyeli sığınmacıların bayram izinleri kısıtlandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararı sonrası Suriyeli sığınmacıların bayram izinleri kısıtlandı. Sınır kapılarından sadece cenaze mazereti bildirenler ile kesin dönüş yapmak isteyenlerin geçişine izin veriliyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından milyonlarca Suriyeli, evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Bu süreçte bazı Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca güvenli hale getirilen bölgelere, dini bayramlarda izin alarak gidip gelmeye başladı. Sınır illerdeki valiliklere başvuru yaparak izin alan Suriyeliler, özellikle Azez, Cerablus, El Bab, Mare ve Soran bölgelerindeki yakınlarına gidebilme imkanına kavuştu.

2 GÜNDE 2 BİN SURİYELİ GEÇİŞ YAPTIBu yıl da Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Kilis Valiliği'ne internetten başvuruda bulundu. Başvuruları onaylanan, 18 ile 29 Nisan arasında Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarından ülkelerine geçecek Suriyeliler için hazırlık tamamlandı. 18- 19 Nisan'da sınır kapılarına gelen 2 bin Suriyeli, işlemlerini yaptırarak ülkelerine geçiş yaptı ancak 19 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Suriyelilerin geçişlerinin kısıtlandığı açıklandı.CENAZE İZNİ SADECE 3 GÜNOnline başvuru yapan ve ülkesine geçmek için sınır kapılarına gelenler, görevlilerce bakanlık kararı anlatılarak geri gönderiliyor. Sadece cenaze mazereti bildirenlerin geçişlerine izin veriliyor. Bu 3 günlük iznin de gidilen bölgedeki yerel meclis ve güvenlik birimlerince onaylı olması şartı aranıyor.Bayramlarda daha önce Suriye'ye gidenler, 2 ile 5 ay süreyle ülkelerinde kalma hakkı elde etmişti.

Öte yandan sınır kapılarında ülkesine kesin dönüş yapmak için gitmek isteyenlere de izin veriliyor. Kesin dönüş yapan Suriyelilere form imzalatılıyor ardından da ülkelerine gitmeleri sağlanıyor.


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İçişleri Bakanlığı, Suriyeli, Cenaze, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyelilerin 'bayram izni' kısıtlandı, sadece 2 gruba hak tanındı - Son Dakika


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