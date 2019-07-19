Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor

1 saat önce

Kilis Valiliği, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gidebileceklerini duyurdu.

Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor, System.String[]
Kilis Valiliği, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gidebileceklerini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'den Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi kentlere gidecek olan Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkelerine gidebilecekleri, 18 Ağustos ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında dönüş yapabilecekleri vurgulandı. Açıklamada, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin internet üzerinden başvuru yaparak randevu alması gerektiği de duyuruldu. Ülkelerine geçiş için izin alan ve Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geçişlerinin ise sınır kapıları üzerinden sağlanacağı belirtildi. - KİLİS
Kilis Valiliği, Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Kral' isimli boğa 23 bin liraya satıldı 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine itiraz Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:12:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]