Suriyelilerin betonarme ev sevinci - Son Dakika

Suriyelilerin betonarme ev sevinci

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Zövf köyünde yapımına başlanan Selamet köyünün 50 betonarme evlik ilk etabı tamamlanarak yetim ailelerine teslim edildi.

Suriyelilerin betonarme ev sevinci, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Zövf köyünde yapımına başlanan Selamet köyünün 50 betonarme evlik ilk etabı tamamlanarak yetim ailelerine teslim edildi.

Suriye'nin güneybatı kırsalındaki Zövf köyünde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yapımına başlanılan ve iki etap olarak inşa edilen Selamet Köyü'nün 50 evlik ilk etabı tamamlandı.

Tamamlanan evler, yetim çocuklar ve ailelerine teslim edildi. Köyün 50 evlik ikinci etabında ise inşa çalışmaları devam ediyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Selamet Köyü'nün ikinci etabı da tamamlandıktan sonra toplam 100 adet betonarme evden oluşacağını söyledi.

Türkiye sınırına yakın bir konumda inşa edilen Selamet Köyü'ndeki evlerin 40 metrekare genişliğinde 2 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluştuğunu bildiren Tosun, ailelerin toprakla uğraşabilmeleri için evlerin önünde ekim alanı verdiklerini de belirtti.

Tosun, köy içerisinde okul ve mescit yapmayı planladıklarını da anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köyümüzdeki çocukların hem eğitimden yoksun kalmamalarını hem de ibadet edebilecekleri bir ortama kavuşabilmelerini arzuluyoruz. Yetimlerimizin kısmen daha güvenli olan bu ortamda geleceğe umutla bakan bireyler olarak kendilerini yetiştirebilmelerini ümit ediyoruz. Suriye'deki yetimlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki iç savaşta eşiyle oğlunu kaybeden ve kızıyla birlikte Selamet Köyü'ne yerleşen yetim annesi Lazkiyeli Kokab Hatip ise, "Oğlum ve eşim yıllar önce tutuklandı. İşkence altında vefat ettiler. Kamplarda yaşadık. Yazın çok sıcaktı. Kışın ise çok soğuktu. İHH kurumundan Allah razı olsun. Selamet Köyü'nü inşa ettiler. Artık bizimde bir evimiz, bir çatımız var." dedi. - HATAY

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriyelilerin betonarme ev sevinci - Son Dakika

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