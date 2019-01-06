Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Bıçaklı Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Suriyelilerin Bıçaklı Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

13 dakika önce

KONYA'da Suriyeli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Elubeyd (24) yaşamını yitirdi, Enes El Mustafa (21) ise yaralandı.

Suriyelilerin Bıçaklı Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
KONYA'da Suriyeli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Elubeyd (24) yaşamını yitirdi, Enes El Mustafa (21) ise yaralandı.

?Olay, cuma günü saat 20.30 sıralarında Büyükaymanas Mahallesi Taşcami Uzun Harmanlar  Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Elubeyd ile Enes El Mustafa bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavgada birbirlerine bıçakla saldıran Elubeyd karnından, El Mustafa da belinden yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Elubeyd, yapılan tüm müdahaleye karşın dün yaşamını yitirdi.

Tedavisinin ardından taburcu olan El Mustafa ve olaya karıştığı ileri sürülen kardeşi Şehade El Mustafa, ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

Olaya karıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:04 Kaynak: DHA

Suriye, Konya, 3. Sayfa
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