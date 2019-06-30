Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin çocuğu taciz ettiği iddiasıyla çıkan olaylara ilişkin Emniyetten açıklama
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Suriyelilerin çocuğu taciz ettiği iddiasıyla çıkan olaylara ilişkin Emniyetten açıklama

14 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.

Suriyelilerin çocuğu taciz ettiği iddiasıyla çıkan olaylara ilişkin Emniyetten açıklama, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:23 
İstanbul, Küçükçekmece, Dünya
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