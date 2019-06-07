Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin deniz sefası
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Suriyelilerin deniz sefası

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik körfezinde bayramda sahiller dolup taştı.

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Bursa'nın Gemlik körfezinde bayramda sahiller dolup taştı.

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin önemli bölümü Bursa ve çevresini tercih etmişti. Son üç yıldır yaz aylarında sahil bölgelerini mesken tutan Suriyelilerin Kumsaz plajına ilgileri sürüyor.

Bayram tatili dolayısıyla Gemlik ve çevresindeki tatil bölgeleri dolarken, Kumsaz bölgesi ise Suriyelilerin öncelikli tercihi oldu. Sahilde nargile eşliğinde piknik yapan Suriyelilerin neşeli tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Bir kısım Suriyeli genç sahilde halay çekti.

Gencali ve Kumsaz bölgesinde yaşayan vatandaşlar yaz dönemindeki kötü görüntü ve düzensizlikten şikayet ederken, çevrede çadırlar kurulmasından rahatsızlık duyduklarını belirttiler. Bölgede bulunan oyun parkları ve Büyükşehir tarafından yapılan yerlerin de çadır olarak kullanıldığı ve çoğunun zarar gördüğü öne sürüldü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:54 Kaynak: İHA
Suriye, Gemlik, Bursa, Güncel
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