Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Döner Bıçaklı Kavgası Kameralarda

Suriyelilerin Döner Bıçaklı Kavgası Kameralarda

49 dakika önce

BURSA'da, Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan, döner bıçakları ile sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Suriyelilerin Döner Bıçaklı Kavgası Kameralarda, System.String[]
BURSA'da, Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan, döner bıçakları ile sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran kavgaya ait anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu D.S., bir süre önce eşi F.S.'den boşanma kararı alarak, evini terk etti ve babasının yanına yerleşti. Gece saatlerinde yakınları ile arkadaşlarını toplayan F.S., eşinin yaşamaya başladığı evi bastı. Grup, evde bulunanlara, yanlarında getirdikleri döner bıçağı, satır ve sopalarla saldırdı. Evdekiler de karşılık verince kavga sokağa taştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Meydan savaşına dönen kavga, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde saldıran grubun ellerindeki döner bıçakları, satır ve sopalar dikkatlerden kaçmadı. Olayın ardından polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

Yıldırım, Polis, Suriye, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü

Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:29:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Döner Bıçaklı Kavgası Kameralarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]