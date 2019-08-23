Son Dakika Haberleri: "Suriyelilerin dönüşü konusunda ortak forum düzenleyebiliriz"
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"Suriyelilerin dönüşü konusunda ortak forum düzenleyebiliriz"

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Ürdün, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:15 
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