"Suriyelilerin dönüşü konusunda ortak forum düzenleyebiliriz"
41 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:15
Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı!