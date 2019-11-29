Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı
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Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi başladı.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi başladı.


Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında düzenlenen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile Türkiye Cumhuriyeti ilgili heyetleri arasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi Dışişleri Bakanlığı Taha Carım Toplantı Salonu'nda başladı. Heyetlerarası görüşmenin başı basına açık olarak gerçekleştirildi. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Yavuz Selim Kıran, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
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