Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı
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Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı

6 saat önce

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladıANKARA - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi başladı.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi başladı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında düzenlenen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Türkiye Cumhuriyeti ilgili heyetleri arasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmelerin ikincisi Dışişleri Bakanlığı Taha Carım Toplantı Salonu'nda başladı. Heyetlerarası görüşmenin başı basına açık olarak gerçekleştirildi.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı

Birleşmiş Milletler, Yavuz Selim Kıran, Mevlüt Çavuşoğlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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