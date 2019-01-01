Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Güvenli Bölgelere Dönüşü

Suriyelilerin Güvenli Bölgelere Dönüşü

1 saat önce

- Suriyelilerin dönüşleri Tır geçişleri Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 40 bin 574 Suriyeli ülkesine döndü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ından geçen yıl 40 bin 574 Suriyeli İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere...

- Suriyelilerin dönüşleri
Tır geçişleri Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü
Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 40 bin 574 Suriyeli ülkesine döndü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ından geçen yıl 40 bin 574 Suriyeli İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptıran Suriyeli aileler, güvenli bölgelere hareket ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 2018 yılında 40 bin 574 Suriyelinin güvenli bölgelere dönüş yaptığı öğrenildi.

Bu arada, tır geçişlerinin de yapıldığı kapıdan geçen yıl yardım ve ticari amaçlı 104 bin civarında tır geçişi oldu.

Yardım malzemeleriyle ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki bölgeye gidip, yüklerini burada araçlara aktardıktan sonra dönüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Hatay, Cilvegözü, Güncel
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