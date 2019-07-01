Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor
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Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

1 saat önce

Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Afrin ve civar köylerine dönüşü sürüyor.

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor, System.String[]
Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Afrin ve civar köylerine dönüşü sürüyor.
Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.
Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylerine hareket ediyor.
Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında 79 bin 886 Suriyeli ülkesine döndü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:30 Kaynak: AA
Türkiye, Afrin, İdlib, Güncel
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