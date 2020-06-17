Suriyelilerin hayatını anlatan renksiz karikatür sergisi - Son Dakika

İdlib'de Suriyelilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için karikatür sergisi büyük ilgi gördü. Suriyeli sanatçı Amani Alali, karikatürlerinde Suriyelilerin hayatını renksiz tasvir ettiği karikatürlerle anlattı.



Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Amani Alali Suriyelilerin yaşadığı acı, zulümü anlatmak için çizdiği karikatürleri bir sergide topladı. Suriye'deki durumu renk kullanmadan yalnızca siyah ve beyaz ile yaptığı karikatürlerle dikkat çekti. 28 eserin sergilendiği sergi büyük ilgi toplarken, karikatürlerde Suriye'de yaşanan savaş, ailelerin göç zorunluluğu, bombardımanlar anlatıldı. Alali, "Beyaz ve siyah Suriyelileri hayatını ifade ediyor. Renksiz acılarla dolu bir hayat yaşıyoruz" dedi.



Alali karikatürlerinde Esad rejimi, rejime ait hapishanelerdeki esirler, zor durumda yerinden edilen aileler, savaş nedeniyle aç ve fakir çocuklar gibi konuları ele aldı.



Sergiyi gezen Ömer Alhaç, "Bu karikatürler Suriye'nin siyasi, ekonomik ve psikolojik durumunu anlatıyor. Karikatürlerde Suriyelilerin hüzünlerini ve acılarını gördük" dedi. Sergide katılan öğrenci Raysae Zankih ise "Böyle bir sergisinin düzenlendiği haberini duyunca hemen geldim. Çünkü gerçekten bizim acılarımızı anlatıyor. Amani Alali yetenekli bir sanatçı. Detayları, çok güzel bir şekilde anlattı" ifadelerini kullandı.



Alali, ABD'de polisin orantısız güç kullanmasını sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u da "Nefes Alamıyorum" (I can't breath) karikatürü ile bir kez daha hatırlattı. - İDLİB