"Suriyelilerin hukuksuz olarak sınır dıs¸ı edildikleri iddiası gerc¸egˆi yansıtmamaktadır"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Suriyelilerin hukuksuz olarak Suriye'ye sınır dışı edildikleri iddiasının gerçeği yansıtmadığı, gönüllü geri do¨nu¨s¸lerin uluslararası hukuka uygun olarak sagˆlandığı bildirildi.

Genel Müdürlükten, Uluslararası Af O¨rgu¨tu¨nu¨n "Suriyelilerin hukuka aykırı olarak sınır dıs¸ı edildigˆi iddiası"na ilis¸kin basın açıklaması yapıldı.

Geri go¨ndermenin hangi durumlarda uygulanamayacağına ilişkin yasagˆı içeren "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nun ilgili maddesi hatırlatılan açıklamada, "Bu kapsamda geri go¨ndermeme ilkesine tamamen uyulmakta, Suriyelilerin hukuksuz olarak Suriye'ye sınır dıs¸ı edildikleri iddiası gerc¸egˆi yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

"Adil olmayan eles¸tiriler, hic¸bir yapıcı katkı sagˆlamıyor"

Türkiye'nin her zaman u¨lkesine sıgˆınanlara kapılarını ac¸arak koruma sagˆladığı ve bu kis¸ilerin tu¨m temel hak ve hizmetlerden ayrım go¨zetmeksizin faydalanmalarına olanak verildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"17 Ekim 2019 tarihi itibarıyla u¨lkemizde yaklas¸ık 4 milyon sıgˆınmacı bulunmaktadır. Bunların 3 milyon 674 bin 588'ini gec¸ici koruma altında bulunan Suriyeliler olus¸turmaktadır. Ancak Tu¨rkiye'nin uyguladıgˆı politikalara adil olmayan eles¸tiriler getirilmesi bugu¨ne kadar sarf edilen c¸abayı ve o¨zveriyi go¨lgede bırakmakta ve bu alanda neredeyse tek bas¸ına mu¨cadele eden Tu¨rkiye'ye hic¸bir yapıcı katkı sagˆlamamaktadır.

Ayrıca Avrupa ve Afrika'daki bazı u¨lkelerde yabancıların, insani olmayan kos¸ullara sahip barınma merkezlerinde tutulmaları ve s¸iddete maruz bırakılmaları gibi uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalar varken du¨nyada en fazla sıgˆınmacıya ev sahipligˆi yapan u¨lkemize kars¸ı yo¨neltilen ithamların bu¨yu¨k bir haksızlık oldugˆu degˆerlendirilmektedir.

Go¨nu¨llu¨ geri do¨nu¨s¸ kapsamında u¨lkemizden c¸ıkıs¸ı gerc¸ekles¸tirilen Suriyelilerin gec¸ici korumaları 'Go¨nu¨llu¨ Geri Do¨nu¨s¸' sebebiyle sonlandırılmakta ve geri do¨nu¨s¸ler uluslararası hukuka uygun olarak sagˆlanmaktadır. Bu kapsamda bugu¨ne kadar toplam 364 bin 663 kis¸i go¨nu¨llu¨ olarak geri do¨nmu¨s¸tu¨r."

"İddialara cevaben verilen katkıların dikkate alınmaması u¨zu¨ntu¨yle kars¸ılanmakta"

Açıklamada, Suriyeli yabancıların, go¨nu¨llu¨ geri do¨nu¨s¸lerinde suistimal ve keyfiligˆin o¨nlenmesi amacıyla du¨zenlenen "Go¨nu¨llu¨ Geri Do¨nu¨s¸ I·stek Formu"nun Birles¸mis¸ Milletler Mu¨lteciler Yu¨ksek Komiserligˆi temsilcisi, onun bulunmaması durumunda Kızılay yetkilisi, onun da bulunmaması halinde valiliklerce uygun go¨ru¨len sivil toplum kurulus¸u temsilcisi veya valilik I·nsan Hakları ve Es¸itlik Kurulu go¨revlisi tarafından imzalandığı belirtildi.

Konuya ilis¸kin yayınlanan raporların Türkiye tarafından her zaman dikkate alındığı kaydedilen açıklamada, bu raporlarda ele alınan hususların, Tu¨rkiye'nin yanı sıra uluslararası alandaki c¸abaya da katkı sagˆladığı ancak raporlarda yo¨neltilen iddialara cevaben verilen katkıların dikkate alınmamasının u¨zu¨ntu¨yle kars¸ılandığı vurgulandı.