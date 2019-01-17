Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı
47 dakika önce
Bursa'da Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bina, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Bursa
'da Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bina, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi
'nde Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tek katlı evin alev aldığı sırada binada 8 yaşlarında bir çocuk bulunuyordu. Komşuların müdahalesiyle çocuk evden çıkartılırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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