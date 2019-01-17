Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

47 dakika önce

Bursa'da Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bina, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı, System.String[]
Bursa'da Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bina, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tek katlı evin alev aldığı sırada binada 8 yaşlarında bir çocuk bulunuyordu. Komşuların müdahalesiyle çocuk evden çıkartılırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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