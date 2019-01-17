Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

25 dakika önce

- Suriyelilerin kaldığı ev alev alev yandıBURSA - Bursa'da içinde 8 yaşlarında Suriyeli bir çocuğun bulunduğu tek katlı bina alev alev yandı.

- Suriyelilerin kaldığı ev alev alev yandı

BURSA - Bursa'da içinde 8 yaşlarında Suriyeli bir çocuğun bulunduğu tek katlı bina alev alev yandı.
Gürsu ilçesi Yenidoğan mahallesinde Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı ev bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Tek katlı evin alev aldığı sırada binada 8 yaşlarında bir çocuk bulunuyordu. Komşuların müdahalesiyle evden çocuk çıkartıldı. Yangına Bursa İtfaiye ekipleri müdahale ederken tek katlı ev kulanımaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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