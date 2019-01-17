Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı
25 dakika önce
- Suriyelilerin kaldığı ev alev alev yandıBURSA - Bursa'da içinde 8 yaşlarında Suriyeli bir çocuğun bulunduğu tek katlı bina alev alev yandı.
- Suriyelilerin kaldığı ev alev alev yandı
BURSA - Bursa
'da içinde 8 yaşlarında Suriyeli bir çocuğun bulunduğu tek katlı bina alev alev yandı.
Gürsu ilçesi Yenidoğan
mahallesinde Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı ev bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Tek katlı evin alev aldığı sırada binada 8 yaşlarında bir çocuk bulunuyordu. Komşuların müdahalesiyle evden çocuk çıkartıldı. Yangına Bursa İtfaiye
ekipleri müdahale ederken tek katlı ev kulanımaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:12 Kaynak: İHA
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