Suriyelilerin Kaldığı Evde Yangın
34 dakika önce
Malatya'da Suriyeli göçmenlerin kaldığı evde yangın çıktı.
Malatya
'da Suriyeli göçmenlerin kaldığı evde yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Battalgazi
ilçesine bağlı Hasanvarol Mahallesi Çağlayan
Sokak'ta bulunan ve Suriyelilerin yaşadığı iki katlı binanın alt katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.
Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:36 Kaynak: İHA
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