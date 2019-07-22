Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı
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Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı

51 dakika önce

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.

Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı, System.String[]


KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.
Kurban Bayramı'nı Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ile El Bab bölgelerinde geçirmek isteyen ve online randevu sistemi ile kayıt yaptıran Suriyelilerin gidişleri başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişlerine izin verilen Suriyeliler, 5 ayrı noktada evrak kontrolüne tabi tutulup, ülkelerine gidiyor.
Günde ortalama 3 bin Suriyeli'nin ülkelerine geçiş yapması beklenirken, gümrük kapısında ilk gün yoğunluk yaşandığı gözlendi. Suriyelilerin bayram geçişlerine, 9 Ağustos gününe kadar izin verileceği bildirildi.

- Kilis
Kurban Bayramı, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:49 Kaynak: DHA
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