Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı (2)
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Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı (2)

1 saat önce

CİLVEGÖZÜ'NDEN DE GEÇİŞLER BAŞLADIKurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sınır kapılarında başladı.

Suriyelilerin Kurban Bayramı geçişi başladı (2), System.String[]

CİLVEGÖZÜ'NDEN DE GEÇİŞLER BAŞLADI
Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sınır kapılarında başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyelilerin çıkış işlemleri 9 Ağustos gününe kadar devam edecek. Ülkedeki iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Gümrük muhafaza ve polis tarafından belgeleri kontrol edildikten sonra çıkış yapıyorlar. Bu arada beraberlerinde götürdükleri eşyaları da x-ray cihazı ile kontrol ediliyor. Bunun yanında izdiham olmaması içinde jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bu sabah başlayan bayramlaşma çıkışında günde ortalama 3 bin Suriyeli, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geçecek.
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),-


Kurban Bayramı, Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:10 Kaynak: DHA
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