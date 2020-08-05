Suriyelilerin kurduğu dernek ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı - Son Dakika

Türkiye'de yaşayan Suriyeli hayırseverlerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı Derneği, İdlib ve Hatay'da yaşayan Suriyeli aileler için 522 hisse kurban kestiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı için yürütülen yardım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda İdlib ve Hatay'da yaşayan yoksul ailelere kurban eti ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"300'ü İdlib kırsalında, 222'si Hatay'da olmak üzere toplam 522 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi. Bunlar parçalara ayrılarak ailelere dağıtıldı. Allah bu mübarek günlerde mazlumların yanında olan herkesten razı olsun."