Suriyelilerin kurduğu derneklerden İdlib'e ramazan yardımı - Son Dakika

Türkiye ve ABD'de yaşayan Suriyelilerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı ve Umut Tebessümü derneklerince İdlib'e ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.

İki dernek tarafından İdlib ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli aileler için ramazan dolayısıyla yardım çalışması başlatıldı.

Sahil Özgürlük Sandalı Derneği tarafından İdlib bölgesine 7 bin ramazan kumanyası ve 15 bin ekmek dağıtıldı.

Hatay, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli aileler için de günlük 10 bin kişilik iftar veren dernek, 5 bin aileye de gıda kolisi ulaştırdı.

Umut Tebessümü Derneğince de İdlib kırsalında 8 bin ramazan kumanyası dağıtıldı.

Dernek tarafından ayrıca Türkiye ve İdlib'de yaşayan Suriyeli aileler için günlük 3 bin kişilik iftar veriliyor.