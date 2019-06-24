Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor
14 dakika önce
RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye
'ye dönüşleri devam ediyor. Bayram sonrası şu ana kadar Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısının, 7 bin olduğu belirtildi.
Ramazan Bayram öncesi 20 bin 576 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitti. Suriyelilerin, bayram tatilinin ardından Türkiye'ye dönüşleri ise devam ediyor. Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına geçti. Yetkililer, şu ana kadar 7 bin Suriyelinin döndüğünü, 1 Kasım'da dönüşlerin sona ereceğini belirtti.
- Kilis
AK Partili Yeneroğlu'ndan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken paylaşım
Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak
Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi
Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava bugün başlıyor