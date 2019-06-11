Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin plaja alınmaması kararına başkan meclise iade etti
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Suriyelilerin plaja alınmaması kararına başkan meclise iade etti

7 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısında, CHP'li Meclis Üyesi Ulaş Özgen'in önergesi üzerine Suriyelilerin halk plajına alınmaması oy çokluğu ile karara bağlanmıştı.

Suriyelilerin plaja alınmaması kararına başkan meclise iade etti, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısında, CHP'li Meclis Üyesi Ulaş Özgen'in önergesi üzerine Suriyelilerin halk plajına alınmaması oy çokluğu ile karara bağlanmıştı.

Meclis toplantısında bu kararı doğru bulmadığını belirten ve çekimser oy kullanan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün düzenlediği basın açıklamasında kararı meclise iade ettiğini söyledi.

Alınan kararın hukuki olmadığını belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Belediye meclisimizde dün alınan karar bana,göre hukuka uygun bir karar değil. Belediye kanununun bana verdiği yetkiye istinaden bugün kararı meclise iade ettim. Biz insan haklarına saygılı herkese eşit bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz. Burada kişinin etnik kökeni önemli değil herkese eşit davranmaya çalışıyoruz. Başkalarına rahatsızlık vermediği sürece saygımız sonsuzdur. İlçemiz tarım kenti olduğu için yabancı ülke vatandaşlarımız buralarda çalıştırılıyor. Bu nedenle burayı tercih ediyor sığınmacılar ancak bir rahatsızlık da olduğunu biliyoruz. İlçe halkımızdan bize de geliyor ama çözümün bu şekilde yasaklayarak olacağını düşünmüyorum. Meclisimiz bu iade kararından sonra en doğru kararı verecektir. Bayramda plaja giden vatandaşlarımıza verilen rahatsızlıktan dolayı böyle bir önerge hazırlama gereği duyulduğunu düşünüyorum. Ben bu kararı onaylamadım. İade ettim. Dün gündem dışı bir karar olduğu için konunun komisyona gönderilmesini istedim fakat bu görüşüm oy birliği ile reddedildi. Ben de gerekli altyapıyı incelemeden keskin bir tavrın içinde yer almak istemedim açıkçası. Bugün inceledim. Uygun bir karar olmadığını gördüm. Takdir meclisimizin." - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:38 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Gazipaşa, Antalya, Politika
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