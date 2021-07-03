Suriyelilerin protez el ve bacak hayalleri Türkiye'de gerçekleşti - Son Dakika

Suriye'de Esed rejiminin bombardımanları nedeniyle bacaklarını kaybeden Suriyeliler, Türkiye'de protez el ve bacaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ülkelerinde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulan Suriyeliler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar sayesinde yaralarını sarmaya çalışıyor.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Umuda Engel Yok Derneği, gıda yardımı için gittiği evlerde protez el ve bacak talebinde bulunan Suriyelilerin ihtiyaçlarını hayırseverlerin katkılarıyla karşılamaya çalışıyor.

Akçakale ilçesindeki Yeni Mahalle'de kendi imkanlarıyla yaptığı derme çatma evde yaşam mücadelesi veren 33 yaşındaki Itlas Abdulkeleş, protez ayağının kırılması nedeniyle koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldı.

Abdulkeleş, durumunu evine gıda yardımı için gelen Umuda Engel Yok Derneği ilgililerine bildirdi.

Derneğin girişimleriyle bacak ölçüleri alınan Abdulkeleş, protez bacağına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA muhabiriyle mutluluğunu paylaşan Suriyeli Abdulkeleş, daha önce taktırdığı protez bacağının kırılması nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Maddi imkanı olmadığını için protez bacağını yenileyemediğini ifade eden Abdulkeleş, şöyle konuştu:

"Umuda Engel Yok Derneği bize gıda giyim yardımlarında bulunuyor Allah onlardan razı olsun. Son yardım ziyaretlerinde protez bacak talebimi kendilerine bildirdim. Sağ olsunlar kısa bir süre içinde kırılan protez bacağımın yenisini getirip teslim ettiler. Daha önceleri koltuk değnekleriyle zorlanıyordum, çok şükür protez bacağım takıldıktan sonra hayatım kolaylaştı, artık rahat gezebiliyorum. Allah dernek ve hayırseverlerden razı olsun."

Doğuştan eli olmayan Ruya Muhammed ise derneğin ziyareti sırasında protez el talebinde bulunduğunu ve ölçülerinin alındığını belirterek, çok mutlu olduğunu aktardı.

Ruya'nın annesi ise kızına protez el takılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efeakdoğan ise dernek olarak ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yardım faaliyetleri sırasında vatandaşlardan gelen protez bacak ve el taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Efeakdoğan, şöyle konuştu:

"Yardım sırasında Abdulkeleş ile karşılaştık ve protez bacağı kırıldığı için koltuk değnekleriyle yürüdüğünü gördük. Bizden protez bacak talebinde bulundu. Dernek olarak gerekli işlemleri başlattık ve protez bacağını taktırdık. Şu anda protez ayağıyla daha rahat bir yaşam sürmeye başladı. Artık işlerini daha rahat yapabiliyor ve gezebiliyor. Bizler de dernek olarak çok mutlu olduk, Allah'a çok şükür. Ayrıca yine yardım götürdüğümüz bir evde yaşayan Ruya yanımıza gelerek bana bir protez el takamaz mısınız? dedi. Ruya'nın da talebini yerine getirmek için hayırsever insanlarla görüştük ve olumlu sonuç alınca hemen çalışmalara başladık. Ruya'nın sol el ölçüleri alındı ve inşallah önümüzdeki günlerde protez eline kavuşacak."