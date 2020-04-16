Suriyelilerin ruhsatsız muayenehanesine baskın: 3 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeliler tarafından açılan ruhsatsız muayenehaneye polis ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri baskın yaptı, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Aydınlık Mahallesi'nde ruhsatsız muayenehane işletildiği ihbarı üzerine polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan incelemede ruhsatsız olduğu belirlenen muayenehanenin Suriye uyruklu kişiler tarafından işletildiği tespit edildi. Kadın doğum muayenehanesi olarak kullanıldığı saptanan adreste ultrason cihazı, farklı tıbbı cihazlar, ilaç ve kadın hastaların kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirdi. Tıbbi cihazlara ve ilaçlara el koyan ekipler, muayenehaneyi işlettiği belirlenen E.J., G.K. ve F.M.'yi ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.