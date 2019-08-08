Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin 'sınır dışılarında iki hafta': Açlık, ölüm, zorla belge imzalatma ve alıkonulma
Son Dakika Dünya Haber

Suriyelilerin 'sınır dışılarında iki hafta': Açlık, ölüm, zorla belge imzalatma ve alıkonulma

44 dakika önce

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, kayıt dışı Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesine ilişkin hazırladığı “Sınır Dışıların İki Haftası” adlı raporunu kamuoyuna duyurdu. Rapora göre, sınır dışı edilmeler sırasında ölümle de sonuçlanan çok sayıda hak ihlali yaşandı.

Suriyelilerin 'sınır dışılarında iki hafta': Açlık, ölüm, zorla belge imzalatma ve alıkonulma, System.String[]
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, kayıt dışı Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesine ilişkin hazırladığı "Sınır Dışıların İki Haftası" adlı raporunu kamuoyuna duyurdu. Rapora göre, sınır dışı edilmeler sırasında ölümle de sonuçlanan çok sayıda hak ihlali yaşandı.

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnsiyatifi tarafından İnsan Hakları Derneği'nde (İHD) düzenlenen basın toplantısına IHD Genel Başkanı Gülseren Yoleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.
Euronews.com'da Görüntüle
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü
Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, kendi kobralarının saldırısına uğradı Suriyeli doktor korkunç işkenceyi anlattı: Esed rejimi, mahkumları cesetlerle aynı odada tutuyor Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 23:27:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin 'sınır dışılarında iki hafta': Açlık, ölüm, zorla belge imzalatma ve alıkonulma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]