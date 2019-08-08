Suriyelilerin 'sınır dışılarında iki hafta': Açlık, ölüm, zorla belge imzalatma ve alıkonulma
44 dakika önce
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, kayıt dışı Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesine ilişkin hazırladığı “Sınır Dışıların İki Haftası” adlı raporunu kamuoyuna duyurdu. Rapora göre, sınır dışı edilmeler sırasında ölümle de sonuçlanan çok sayıda hak ihlali yaşandı.
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, kayıt dışı Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesine ilişkin hazırladığı "Sınır Dışıların İki Haftası" adlı raporunu kamuoyuna duyurdu. Rapora göre, sınır dışı edilmeler sırasında ölümle de sonuçlanan çok sayıda hak ihlali yaşandı.
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnsiyatifi tarafından İnsan Hakları Derneği
'nde (İHD) düzenlenen basın toplantısına IHD Genel Başkanı Gülseren Yoleri, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) İstanbul Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu ve Halkların Demokratik Partisi
(HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:43
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