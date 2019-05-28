Suriyelilerin sınırda bayram izdihamı
58 dakika önce
RAMAZAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:28 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis
'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyelilerin ülkelerine gitmek için akın ettiği sınır kapısında izdiham oluştu. Kilis Valiliği
'nden alınan randevu ile Suriye'ye gitmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman oluşan ve bazı kişilerin ezilme tehlikesi geçirdiği izdiham, görevliler tarafından güçlükle sona erdirildi. Öte yandan geçişlerin başladığı 11 günlük süre içerisinde işlemlerini yaptırarak Suriye'ye gidenlerin sayısının 13 bine ulaştığı öğrenildi.
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