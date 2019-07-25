Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin sınırda bayram yoğunluğu
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Suriyelilerin sınırda bayram yoğunluğu

1 saat önce

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

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KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyelilerin ülkelerine gitmek için akın ettiği sınır kapısında görevlilerin büyük çabalarına rağmen yığılma yaşanıyor.
Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman izdiham oluşan kapıda bazı kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi. Öte yandan 3 günde yaklaşık 2 bin Suriyelinin, bayram için ülkelerine geçiş yaptığı bildirildi.

Kilis Valiliği, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:47 Kaynak: DHA
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