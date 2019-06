Suriyelilerin Türkiye'deki tercihi, sınır kentleri oldu

(ÖZEL) - Suriyelilerin Türkiye 'deki tercihi, sınır kentleri olduSuriye'deki iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 3 milyon 613 bin 644 oldu. Nüfusun yüzde 4.41'ini oluşturan Suriyelilerin 1,5 milyonu ise yeniden dönme umuduyla sınır kentlerinde kalmayı tercih etti. En fazla Suriyelilerin yaşadığı il, 546 bin 296 kişi ile İstanbul olurken, bu şehri 437 bin 844 kişi ile Gaziantep , 435 bin kişi ile Şanlıurfa , 427 bin 500 kişi ile Hatay takip etti. Suriyelilerin en az bulunduğu iller ise 23 sığınmacı ile Bayburt , 35 sığınmacı ile Artvin , 62 sığınmacı ile Tunceli oldu.Türkiye'nin 911 kilometre sınır hattı bulunan komşusu Suriye'de, 2011 yılının Mart ayında demokrasi ve özgürlük talebiyle gösteriler başladı. Olayları bastırmak isteyen rejim güçlerinin silaha başvurması ve ölümlerin yaşanmasıyla, gösteriler bir anda tüm ülkeye yayıldı. Rejim birliklerinin güç kullanarak olayları sonlandırması mümkün olmayınca, ülkede iç savaş çıktı. Ülkenin dört bir yanında rejim ve karşıtları arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi öldü. Bu nedenle siviller, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Doğduğu toprakları terk eden binlerce Suriyeli, en yakın noktadaki Türkiye'ye sığındı. Aradan geçen süreçte terör örgütlerinin, kontrol altına aldığı bölgelerdeki baskıları nedeniyle Suriyeliler, akın akın Türkiye'nin yolunu tuttu. Her şeylerini geride bırakıp ölümden kaçan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 3 milyon 613 bin 644 Suriyeli, tercihini güvenli liman olarak gördüğü Türkiye'den yana kullandı.İlk etapta sınıra yakın şehirlerde kurulan çadır ve konteynerlere yerleştirilen Suriyelilerin büyük bölümü, zamanla Türkiye'nin farklı illerine dağılarak yaşamlarını sürdürmeye başladı. Kamplarda ve kendi imkanlarıyla kentlerde kalan Suriyelilerin, ihtiyaçları ise kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerince karşılandı. Geçen yıldan itibaren ise kampların kapatılmaya başlanmasının ardından çadır ve konteynerlerde kalan Suriyeliler de kendi imkanlarıyla hayatlarına devam etti.Bugün itibariyle 8 şehirdeki 13 kampta 109 bin 726 sığınmacı barınırken, 3 milyon 504 bin 382 Suriyeli ise Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşamlarını sürdürüyor.SURİYELİLERİN EN FAZLA SINIR İLLERDE YAŞIYORSuriyeli sığınmacıların varlığı özellikle sınırdaki kentlerde yoğun şekilde görülebiliyor. Terör örgütlerinin roket ve havanlı saldırılarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile ismi sürekli gündemde olan 142 bin 541 nüfuslu Kilis 'e, 114 bin 904 Suriyeli yerleşti. Kilis, bu özelliği ile kamuoyunda 'ensar şehir' olarak anılmaya başlandı. Sınır kentlerinden Hatay nüfusunun yüzde 26.56'sı, Gaziantep nüfusunun yüzde 21.58'i, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 21.37'si, Mersin 'in nüfusunun yüzde 11.08'i, Adana nüfusunun yüzde 10.76'sı, Mardin nüfusunun ise 10.52'sini sığınmacılar oluşturuyor.EN FAZLA SURİYELİNİN YAŞADIĞI İL İSTANBULSayı olarak en fazla Suriyelinin yaşadığı kent 546 bin 296 ile İstanbul olurken, bu şehri 437 bin 844 kişi ile Gaziantep, 435 bin kişi ile Şanlıurfa, 427 bin 500 kişi ile Hatay takip etti. Türkiye'de 23 sığınmacının yerleştiği Bayburt en az Suriyeliye ev sahipliği yaparken, bu şehri 35 sığınmacı ile Artvin, 62 sığınmacı ile Tunceli ve 90 sığınmacı ile Tunceli izledi.HAREKATLAR İLE 300 BİNİ AŞKIN SURİYELİ GERİ DÖNDÜİç savaş nedeniyle zorunlu olarak geldikleri Türkiye'de, yıllardır yeni yaşamlarına entegre olmaya çalışan Suriyeliler, ülkelerine geri dönecekleri günün hayalini kuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinin sınır kentlerindeki varlıklarını sonlandırmak ve oluşacak güven ortamı ile Suriyelilerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları da ülkelerini terk eden sığınmacıların umutlarını artırdı. TSK 'nın düzenlediği harekatlar ile Cerablus Azez , El Bab, Afrin kentleri ile kırsalındaki alanların özgürleştirilmesi ile 300 bini aşkın Suriyeli, yeniden evlerine döndü. Halen doğdukları topraklardan uzakta, Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeliler ise yaşadıkları bölgelerin de özgürleşerek geri dönecekleri günü heyecanla beklediklerini ifade ediyor.TÜRKİYE'DEKİ NÜFUSUN YÜZDE 4.41'İ SURİYELİNüfusun yüzde 4.41'ini oluşturan Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın başlamasının ardından kendilerine kucak açan Türkiye'ye minnettar olduklarını sürekli dile getiriyor. Zorunlu göçlerinin ardından kapılarını ve sofralarını açan Türk halkının dünyaya insanlık dersi verdiğini ifade eden Suriyeliler, sınır kentlerini tercih etmelerinin nedenini ise buradaki kültürün hem Suriye kültürüne yakın olması, hem de huzurun sağlanmasıyla bir an önce geri dönüşlerini hızlıca yapabilecek olmaları şeklinde yorumluyor.