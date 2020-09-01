Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriyeli ailelerin İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Suriyeli aileler, buradaki resmi işlemlerin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk 8 ayında 6 bin 600 ailenin Suriye'nin güvenli bölgelerine dönüş yaptığı öğrenildi.