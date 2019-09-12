Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor - HATAY
Son Dakika Güncel Haber

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor - HATAY

18 dakika önce

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor Yılın ilk 8 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 143 bini aşkın Suriyeli ülkesine döndü Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, Türkiye sınırına yakın güvenli köyler ile Afrin'e dönüşü sürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Yılın ilk 8 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 143 bini aşkın Suriyeli ülkesine döndü

Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, Türkiye sınırına yakın güvenli köyler ile Afrin'e dönüşü sürüyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köyleri ile sınırdaki bazı güvenli köylere hareket ediyor.

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 8 ayında 143 bini aşkın Suriyeli ülkesine geri döndü.

Sınır kapısında geçişlerin aralıksız sürdüğü gözleniyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor - HATAY

Cilvegözü, Türkiye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu
Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:14:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor - HATAY
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]