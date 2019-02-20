Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

1 saat önce

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bazıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor, System.String[]
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bazıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Vail Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce geldiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de güzel günler geçirdiğini ancak ülkesini çok özlediğini anlatan Abdullah, Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle de dönüş yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 313 bin Suriyeli ülkesine döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Dönüş, Fırat, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere

Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:14:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]