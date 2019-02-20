Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bazıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bazıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.



Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.



Suriye uyruklu Vail Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce geldiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını söyledi.



Türkiye'de güzel günler geçirdiğini ancak ülkesini çok özlediğini anlatan Abdullah, Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle de dönüş yapmaya karar verdiğini dile getirdi.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 313 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz

Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere

Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi

Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi