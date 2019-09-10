Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

1 saat önce

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor, System.String[]

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:00 
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