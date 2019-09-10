Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
1 saat önce
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:00
Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi Bakanlık'tan, ABD'li askerlerin kara devriyesine YPG bayrakları ile çıktıkları iddialarına yalanlama Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine girdi! Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak