Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı
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Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı

25 dakika önce

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 20 bin 576 Suriyeli Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için gitti.

Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı, System.String[]
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 20 bin 576 Suriyeli Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için gitti.

Türkiye'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı'nda yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 10 Haziran -1 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye gelebilecekleri öğrenildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:39 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kilis, Güncel
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