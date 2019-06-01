Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı
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Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı Ramazan Bayramı için 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gittiKİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 20 bin 576 Suriyeli Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için gitti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:27 Kaynak: İHA
Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı Ramazan Bayramı
için 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gitti
KİLİS - Kilis
'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 20 bin 576 Suriyeli Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için gitti. Türkiye
'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı'nda yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 10 Haziran -1 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye gelebilecekleri öğrenildi.
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