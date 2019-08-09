Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı
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Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı

5 dakika önce

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 40 bin 150 Suriyeli ülkesine geçti.

Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı, System.String[]
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 40 bin 150 Suriyeli ülkesine geçti.

Türkiye'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye gelebilecekleri öğrenildi. - KİLİS
Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:34 Kaynak: İHA
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