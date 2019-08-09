Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı
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Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 40 bin 150 Suriyeli ülkesine geçti.
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 40 bin 150 Suriyeli ülkesine geçti. Türkiye'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye gelebilecekleri öğrenildi. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
(İHA)
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