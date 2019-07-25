Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin vatan özlemi izdihama dönüştü
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Suriyelilerin vatan özlemi izdihama dönüştü

1 saat önce

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda izdihama neden oldu.

Suriyelilerin vatan özlemi izdihama dönüştü, System.String[]
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda izdihama neden oldu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye'nin diğer şehirlerine gidiyor. Sabah saatlerinde Suriyelileri gönderme alanının önünde toplanan binlerce Suriyeli izdihama yol açtı

Suriyeliler izdiham oluşturdu

Görevliler, Suriyelileri sıraya koymakta zorluk çekerken, Suriyeliler bir an önce giriş kapısından gönderme alanına girmek isteyince izdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken yere düşenler oldu. Suriyeliler yakınlarına hediye olarak götürecekleri eşyaları taşımakta da zorluk çekti. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

Suriyeli çocuklar aşılanıyor

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.

Sıcaktan korunmaya çalışıyorlar

Sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcakta ülkelerine gidiyor. Bazı Suriyeliler sıcaktan korunmak için şapka takarken, bazıları da başlarını giysilerle kapatıyor. - KİLİS
Kurban Bayramı, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
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