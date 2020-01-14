Suriyelilerin yaşadığı dram ve özlem mektuplara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyelilerin yaşadığı dram ve özlem mektuplara yansıdı - Son Dakika

Suriyelilerin yaşadığı dram ve özlem mektuplara yansıdı

7 saat önce

SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından yürütülen 'Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi' kapsamında Türkçe dersi alan mültecilerin, Türkçe yazdıkları mektuplar duygulandırdı.

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SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından yürütülen 'Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi' kapsamında Türkçe dersi alan mültecilerin, Türkçe yazdıkları mektuplar duygulandırdı.

SGDD tarafından yürütülen proje kapsamında Konya Çok Yönlü Destek Merkezi'nde geçen yıl Ekim ayında açılan Türkçe kursuna 25 Suriyeli katıldı. Kısa sürede Türkçe yazmayı öğrenen mülteciler, ders kapsamında sınıf etkinliği olarak yakınlarına Türkçe mektuplar yazdı. Suriyelilerin hiç postalanmayacak mektupları yaşadıkları dramı ve Suriye'deki yakınlarına duydukları özlemi de gün yüzüne çıkardı. Suriyeli Mona Tougalyeh (56) mektubunda bir an önce memleketine dönmek istediğini yazarak, "İnşallah vatanımız düzelir ve vatanımıza döneriz" dedi. 3 çocuk annesi Fethiye Halef (38) ise annesine duyduğu özleme mektubunda yer vererek, "Seni ve babamı çok özledim. Senin yaptığın yemeklerden çok özledim. İnşallah savaş sona erer ve kısa sürede görüşürüz" diye yazdı. Suriyeli Reem Basmayı da (31) "Umarım hepimiz tekrar bir araya geliriz. Şimdi Türkçe öğreniyorum ve çok zor bir dil ancak geri dönmeyeceğim. Hepimiz ayrılmaya zorlandık, savaş kardeşlerimi terk etmeye zorladı. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, 13 ilde kurulan Çok Yönlü Destek Merkezlerinde sosyal uyumu desteklemek ve sığınmacıların dil becerilerinin geliştirilmesi için pek çok çalışma yürütüldüğünü söyledi. Türkçe Konuşma Kulübü etkinliğinin günlük konuşma diline sağladığı katkının önemine dikkat çeken Çiftdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle sığınmacıların Türkiye'deki hayatlarını kolaylaştıracak; komşularıyla, çocuklarının okulundaki velilerle, öğretmenlerle ve iş yerlerindeki Türkler ile olan iletişimlerini artırabilecek Türkçe konuşma kulüpleri, Türkiye'deki sosyal hayata uyumları için büyük önem taşıyor. Konya Çok Yönlü Destek Merkezi'mizdeki etkinliğimizde kaleme alınan mektuplar her ne kadar özlem ve duygusallık dolu olsa da; mektuplarda aynı zamanda Türkçe öğrendikçe toplumsal hayata dahil olan ve böylece kendini hayatta daha güçlü hisseden insanları görüyoruz. Bu mektupları, sığınmacıların birbirlerine umut aşılama imkanı yaratan bir araç olduğu için önemsiyoruz."


Suriye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:26 Kaynak: DHA
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