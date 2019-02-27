Suriyelilerin Yaşantılarını Fotoğraflarla Anlatacak

Trabzon
'da yaşayan Elmas
Cumcu, kültür ve doğa gezisi kapsamında gittiği mahallede yaşayan Suriyelilerin, Türkiye
'de verdiği yaşam mücadelesini fotoğraflayarak, özellikle çocukların günlük yaşantılarını, mutluluklarını ve hüzünlerini ortaya koymaya çalıştı.
Ev hanımı olan 51 yaşındaki Cumcu, bir dernek tarafından yaklaşık iki yıl önce düzenlenen gezide Ortahisar
ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan Suriyeli ailelerle tanıştı.
Cumcu, ailelerin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ederek, mahalle sakinleriyle tanışıp, dost olmaya başladı. Amatör fotoğrafçılık sanatıyla da ilgilenen 4 çocuk annesi Cumcu, aradan geçen 2 yılda Suriyelilere yardım ederken, onların Türkiye'deki yaşamlarını da fotoğraflamaya karar verdi.
Cumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede yaşayan Suriyelilerin yaşam koşullarından etkilendiğini anlattı.
O yıllarda 12 yaşında olan Fatma isimli Suriyeli bir kız çocuğuyla tanıştığını ifade eden Cumcu, "Bana ailesinin ve kendisinin yaşadığı sorunlardan bahsetti. Etkilendim ve merak ettim. Mahalleye yeniden gittim ve böylelikle 2 yıl boyunca mahallede hemen hemen herkesle bir dostluk bağı kurdum." dedi.
Cumcu, mahalledeki Suriyelilerle de görüşerek, onların fotoğraflarını çektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Dostlukların yanı sıra aramızda güvende oluştu. Birbirimizle dertleştik. Yabancılığın vermiş olduğu sorunlar, geçim sıkıntısı, bu şekilde sorunları yaşıyorlardı ve bende bu sorunların içerisinde buldum kendimi. 'Nasıl yardımcı olurum?' diye düşünürken çektiğim fotoğrafları çeşitli fotoğraf sanatçılarına gösterdim. O da bana fotoğraf sergisi açmam konusunda fikir verdi. Sergiden elde ettiğim gelirle de onlara yardım edebileceğimi düşündüm."
Çocukların küçük yaşlarda dilencilik yapmalarına ve çalışmalarına çok üzüldüğünü ifade eden Cumcu, "Dilenirken beni görenler utanıp, saklanıyorlardı. Bir kaç sene sonra onları nerede, nasıl göreceğimi düşündüm ve açmayı planladığım sergiyle onlara destek olmaya karar verdim." diye konuştu.
"İçlerine girdiğiniz zaman onlarda bizim gibiler"
Cumcu, mahallede yaşayan aileleri doğal yaşam ortamlarında fotoğrafladıklarını belirterek, "Fotoğraflarda onların günlük yaşantıları, mutlulukları ve hüzünlerini çekmeye çalıştım. Bu çocukların korunmasını ve okumasını istiyorum. Bu sergiyle de Suriyelilere karşı bakış açısını değiştirmek istiyorum. Çünkü içlerine girdiğiniz zaman onlarda bizim gibiler. Onlarında hayalleri, düşünceleri, acıları ve istekleri var. Aynı şekilde gülüp ağlıyoruz, bu olumsuz yargıyı kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Çocukların doğru yönlendirildiğinde istenilen şekilde yetiştirilebileceğine vurgu yapan Cumcu, bu konuda önyargılı olunmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.
Ailelerin ve özellikle de çocukların kendi istekleri ile Türkiye'ye gelmediğini, Suriye'de yaşanan savaştan dolayı buraya gelmek zorunda olduklarını belirten Cumcu, özellikle çocuklara karşı bakış açısının bunu düşünerek ortaya konulması gerektiğini kaydetti.
Çocukların masum olduğunu ifade eden Cumcu, "Bu amaçla bir sergi açmayı ve elde edilen gelirle de onların okul masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyorum." şeklinde konuştu.
Cumcu, kadınlarında okuma yazma bilmediğini söyleyerek, açmayı planladığı fotoğraf sergisine "Eğreti Hayatlar" ismini vermeyi düşündüğünü sergide 60 fotoğrafın yer alacağını belirtti.