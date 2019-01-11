"Suriyelilerin yüzde 60-70'lik kısmı ülkelerine dönecek gibi gözüküyor"

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Suriyelilerle ilgili, "Büyük bir kısmı dönecek.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Suriyelilerle ilgili, "Büyük bir kısmı dönecek. Yüzde 60-70'lik kısmı ülkelerine dönecek gibi gözüküyor. Bizim hedefimiz de nihayetinde bu insanların oraya dönmesi." dedi.

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