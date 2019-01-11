Son Dakika Haberleri: "Suriyelilerin yüzde 60-70'lik kısmı ülkelerine dönecek gibi gözüküyor"

"Suriyelilerin yüzde 60-70'lik kısmı ülkelerine dönecek gibi gözüküyor"

36 dakika önce

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Suriyelilerle ilgili, "Büyük bir kısmı dönecek.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Suriyelilerle ilgili, "Büyük bir kısmı dönecek. Yüzde 60-70'lik kısmı ülkelerine dönecek gibi gözüküyor. Bizim hedefimiz de nihayetinde bu insanların oraya dönmesi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:25 

Ekonomi
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